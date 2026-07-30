PBSI Resmi Lepas Rionny Mainaky dan Amon Sunaryo Seusai Evaluasi Ganda Campuran

jpnn.com - PBSI akhirnya melepas Rionny Mainaky dan Amon Sunaryo yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih utama ganda campuran Pelatnas Cipayung.

Keduanya resmi mengakhiri kerja sama seusai PBSI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan prestasi nasional.

Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengungkapkan evaluasi tersebut merupakan bagian dari komitmen PBSI untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan di Pelatnas.

"Dari hasil evaluasi tersebut, kami menilai perlu adanya penyegaran di jajaran kepelatihan sektor ganda campuran."

"Hal itu untuk memperoleh perspektif baru, terus berkembang, dan mampu menghasilkan prestasi yang lebih optimal," ujar pria yang akrab disapa Didi itu.

Praktis, untuk sementara sektor ganda campuran dipimpin Muhammad Rijal dan Hendra Mulyono yang sebelumnya menangani pasangan pratama.

PBSI sendiri masih melakukan seleksi terhadap calon pengganti Rionny dan Amon.

Pengumuman pelatih baru diharapkan dapat dilakukan dalam waktu dekat.