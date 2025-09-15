Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

PBSI Tarik Jorji dari China Masters dan Korea Open, Apa Sebenarnya yang Terjadi?

Senin, 15 September 2025 – 14:41 WIB
Gregoria Mariska Tunjung absen di China Masters dan Korea Open 2025. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - PBSI resmi menarik keikutsertaan Gregoria Mariska Tunjung dalam dua rangkaian turnamen Asia, yakni China Masters dan Korea Open 2025.

Tunggal putri andalan Indonesia dipastikan harus menepi setelah kondisi kesehatannya tak memungkinkan.

Jorji -sapaan Gregoria- sebenarnya sudah tiba di Shenzhen, untuk bersiap menghadapi China Masters.

Penyebab Gregoria Absen

Namun, setibanya di lokasi, peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 tersebut kembali merasakan gejala vertigo yang selama ini kerap mengganggu. Situasi itu membuat tim pelatih mengambil keputusan tegas.

"Gregoria mengeluh vertigonya kambuh saat tiba di sini pada Minggu (14/9/2025) kemarin. Saya langsung meminta dia istirahat, tetapi sampai siang ini kondisinya belum stabil," ucap Kabid Binpres PBSI Eng Hian dalam keterangan resmi.

"Kami akhirnya memutuskan menariknya dari dua turnamen ke depan," tambahnya.

Keputusan ini diambil seusai berddiskusi dengan pelatih tunggal putri Indonesia, Imam Tohari.

Dipulangkan ke Jakarta

Selanjutnya, Jorji akan dipulangkan ke Jakarta untuk menjalani perawatan intensif agar kondisinya benar-benar pulih sebelum kembali ke lapangan.

TAGS   Jorji  China Masters  Gregoria Mariska Tunjung  gregoria mariska tunjung Vertigo  Vertigo 
