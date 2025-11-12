Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

PBSI Tarik Sejumlah Pemain dari Australia Open 2025, Ada Apa?

Rabu, 12 November 2025 – 15:00 WIB
Anthony Sinisuka Ginting dipastikan absen di Australia Open 2025. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Menjelang Australia Open 2025, PBSI melakukan sejumlah perubahan dalam daftar pemain.

Langkah ini diambil setelah menimbang evaluasi teknis, kondisi fisik pemain, serta prioritas program pembinaan jangka panjang.

Ginting Absen Demi Keluarga

Salah satu keputusan yang menjadi sorotan ialah absennya Anthony Sinisuka Ginting, yang memilih melewatkan turnamen untuk mendampingi kelahiran anak pertamanya.

PBSI menghormati pilihan Ginting dan menegaskan dukungan penuh agar dia dapat kembali ke lapangan dengan motivasi yang lebih kuat.

"Keluarga menjadi bagian penting bagi keseimbangan hidup seorang atlet. Kami percaya Ginting akan kembali dengan semangat lebih kuat," ucap Kabid Binpres PBSI Eng Hian.

Ubed Fokus Pendidikan

Selain Ginting, Mohammad Zaki Ubaidillah a.k.a Ubed juga tidak ikut bertanding karena bertepatan dengan jadwal ujian akademiknya.

PBSI menekankan bahwa pembinaan atlet bukan hanya soal prestasi di lapangan, tetapi juga pengembangan pribadi, termasuk pendidikan.

Sejumlah Pemain Lain Juga Absen

Ganda putra Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando juga ditarik dari Australia Open 2025 agar dapat fokus pada persiapan intensif menuju SEA Games 2025, yang menjadi prioritas.

