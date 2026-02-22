Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

PBSI Ubah Komposisi Pelatih Ganda Putra Jelang All England 2026

Senin, 23 Februari 2026 – 01:26 WIB
Asisten pelatih sektor ganda putra utama Pelatnas Cipayung, Chafidz Yusuf. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Federasi bulu tangkis Indonesia (PBSI) melakukan perombakan di sektor kepelatihan ganda putra menjelang tampil di All England 2026.

Tercatat Chafidz Yusuf akan mendampingi Antonius Budi Ariantho untuk sektor ganda putra utama Pelatnas Cipayung.

Posisi Chafidz Yusuf menjadi asisten pelatih menggantikan Thomas Indratjaja yang kini ditunjuk menjadi staf dari Andrei Adistia di sektor ganda putra pratama.

Perubahan ini dilakukan sebagai  menghadirkan sudut pandang baru tanpa mengubah arah pembinaan yang telah berjalan.

Kabid Binpres PBSI, Eng Hian menyebut penyesuaian struktur kepelatihan di sektor ganda putra bertujuan untuk refreshing.

“Langkah ini diambil agar suasana latihan dan pendampingan tetap segar, adaptif, serta responsif terhadap tuntutan kompetisi level tertinggi,” bunyi pengumuman PBSI.

Rencananya sektor ganda putra utama Pelatnas Cipayung nantinya akan diisi oleh Fajar Alfian/Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, dan Daniel Marthin.

Adapun pendatang baru yang naik kelas ke level utama yakni Nikolaus Joaquin/Raymond Indra dan Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi.

TAGS   All England 2026  PBSI  bulu tangkis  Ganda Putra  Pelatih  Badminton 
