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PBVSI Angkat Bicara Kesuksesan Timnas Voli Putra Indonesia di AVC Men's Volleyball Cup 2026

Senin, 29 Juni 2026 – 06:47 WIB
PBVSI Angkat Bicara Kesuksesan Timnas Voli Putra Indonesia di AVC Men's Volleyball Cup 2026 - JPNN.COM
Selebrasi Timnas voli putra Indonesia seusai menjadi juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 di Veer Savarkar Sports Complex, Amdavad, Minggu (28/6). Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com, JAKARTA - PBVSI apresiasi pencapaian Timnas voli putra Indonesia menjadi juara AVC Men's Volleyball Cup 2026.

Wakil Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBVSI Loudry Maspaitella mengungkapkan bahwa raihan tersebut, tidak terlepas dari apa yang dilakukan federasi untuk melakukan regenerasi.

Wajar pada awalnya PBVSI sempat menjadi sasaran kritik seusai sempat menurunkan tim pelapis pada ajang AVC Nations Cup edisi 2024 di Taiwan.

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Saat itu skuad asuhan Joni Sugiyatno hancur lebur dan hanya mampu finis di posisi ke-11 seusai menang melawan Taiwan 3-0 (26-24, 25-21, 27-25).

Dari tim tersebut lahir beberapa penggawa Timnas voli putra Indonesia yang saat ini diandalkan seperti Fauzan Nibras, Rama Faza Fauzan, Muhamad Reyhan hingga Raihan Rizky Attorif.

“Pada awalnya memang PBVSI mendapatkan kritik tajam pada 2024 karena menurunkan tim pelapis di AVC Challenge Cup.” 

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“Tugas Kami di Binpres menilai bahwa langkah itu mulai berbuah sekarang karena beberapa dari pemain tersebut menjadi andalan di Timnas voli putra Indonesia,” ujar Loudry saat dihubungi JPNN.com, Minggu (28/6).

Timnas voli Indonesia mencetak sejarah dengan menjadi juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 seusai mengalahkan Korea.

Raihan gelar Timnas voli putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026 tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan PBVSI dalam beberapa tahun terakhir

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TAGS   AVC Men’s Volleyball Cup 2026  Timnas Voli Putra Indonesia  PBVSI  SEA V League 2026 
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