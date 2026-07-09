PBVSI Beber Alasan Pilih Dio Zulfikri dan Sigit Ardian Ketimbang Nizar Zulfikar-Rivan Nurmulki

jpnn.com - Federasi Voli Indonesia (PBVSI) menjelaskan alasan memilih Dio Zulfikri dan Sigit Ardian saat Timnas voli putra Indonesia berlaga pada SEA V Cup 2026.

Kedua pemain tersebut dipilih berdasarkan hak prerogatif Reidel Toiran ketimbang duet Nizar Zulfikar dan Rivan Nurmulki.

Wakabid Binpres PBVSI Loudry Maspaitella menyebut manajer asal Kuba tersebut meminta tambahan pemain senior itu untuk melengkapi kekuatan Timnas voli putra Indonesia ke depannya.

Wajar karena nantinya Skuad Garuda tidak hanya berlaga di ajang antarnegara Asia Tenggara tersebut, tetapi juga bakal dikirim untuk tampil pada Asian Games 2026.

"Reidel Toiran punya hak mengubah komposisi pemain untuk memperkuat tim. Setelah dipilih, kemudian keduanya ikut berlatih bersama kami selama satu pekan ini dan menunjukkan progres luar biasa selama latihan," ujar Loudry.

PBVSI sendiri tidak menutup pintu bagi Nizar Zulfikar dan Rivan Nurmulki jika ke depannya ingin kembali memperkuat Timnas voli putra Indonesia.

Apalagi, keduanya merupakan pemain terbaik yang saat ini masih bermain di kompetisi kasta tertinggi voli Tanah Air.

Tugas PBVSI saat ini hanya mencari pelapis keduanya jika ke depannya Nizar dan Rivan tidak bisa tampil atau memutuskan gantung sepatu.