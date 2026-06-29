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PBVSI Buka Opsi Panggil Rivan Nurmulki dan Nizar Zulfikar ke Skuad Juara AVC Men's Volleyball Cup 2026

Senin, 29 Juni 2026 – 07:11 WIB
PBVSI Buka Opsi Panggil Rivan Nurmulki dan Nizar Zulfikar ke Skuad Juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 - JPNN.COM
Pevoli Nizar Julfikar (tengah) bersama Rivan Nurmulki (kanan) saat berlaga pada ajang SEA Games 2021 di Vietnam. Foto: Dok. SIWO PWI

jpnn.com - PBVSI langsung bergerak menyiapkan Timnas voli putra Indonesia untuk menghadapi SEA V League 2026 setelah sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

Tim asuhan Reidel Toiran memastikan gelar juara seusai mengalahkan Korea dengan skor 3-0 (34-32, 25-16, 25-23) pada partai final yang berlangsung di Veer Savarkar Sports Complex, Amdavad, Minggu (28/6/2026).

Wakil Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBVSI Loudry Maspaitella mengungkapkan pihaknya akan kembali memanggil sejumlah pemain melalui proses seleksi untuk menghadapi ajang voli bergengsi Asia Tenggara tersebut.

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Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah memanggil kembali Rivan Nurmulki dan Nizar Zulfikar, yang sebelumnya mengundurkan diri pada awal persiapan menghadapi AVC Men's Volleyball Cup 2026.

"Untuk SEA V League 2026 tentu kami akan berbicara kembali dengan Reidel Toiran mengenai opsi pemain yang akan dipanggil."

"Harapanya tentu pemain yang datang bisa melengkapi komposisi pemain yang ada," ujar Loudry saat dihubungi JPNN.com, Minggu (28/6).

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Loudry menegaskan PBVSI sejak awal tidak pernah menutup pintu bagi Rivan maupun Nizar. Menurut dia, keduanya masih merupakan pemain terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini.

Di sisi lain, federasi juga terus berupaya menyiapkan regenerasi dengan mencari pelapis yang sepadan agar kekuatan Timnas voli Indonesia tetap terjaga pada setiap turnamen.

Gerak cepat akan dilakukan Timnas voli putra Indonesia seusai menjadi juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menatap SEA V League 2026

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TAGS   Timnas Voli Putra  Timnas Voli Putra Indonesia  Nizar Zulfikar  rivan nurmulki 
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