PBVSI Dukung Bhayangkara Presisi Rekrut Bintang Voli Dunia untuk AVC Champions League 2026

jpnn.com, JAKARTA - Federasi voli Indonesia (PBVSI) mendukung penuh langkah Jakarta Bhayangkara Presisi untuk bisa bersaing di AVC Champions League 2026, dengan merekrut pemain asing yang punya reputasi besar.

Tercatat tim milik Kepolisian RI tersebut tela mendatangkan Robertlandy Simon (Kuba), Noumory Keita (Mali), Rok Mozic (Slovenia), hingga Bardia Saadat (Iran).

Keempat nama pemain asing yang didatangkan punya reputasi besar, baik di level klub maupun bersama tim nasional mereka masing-masing.

Wakabid Binpres PBVSI, Loudry Maspaitella menyebut saat ini penggemar punya harapan besar skuad asuhan Reidel Toiran itu bisa menjadi juara.

Peluang tersebut terbuka lebar mengingat Bhayangkara Presisi akan tampil di hadapan publik sendiri di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak.

“Pada awalnya kami melihat seperti Thailand dan Vietnam, jika ada turnamen antarklub walaupun membela klub mereka tetap menurunkan pemain-pemain yang biasa bermain di tim nasional.”

“Untuk itu kami pada awalnya berharap Bhayangkara Presisi bisa menjadi miniatur tim nasional, dengan ditambahkan bintang-bintang voli dunia tentu bisa menjadi juara,” ujar pria kelahiran 17 September 1969 itu saat dihubungi JPNN.com, Selasa (5/5).

Dengan dukungan manajemen yang solid membuat juara Proliga edisi 2024 dan 2025 itu menatap AVC Champions League 2026 dengan percaya diri.