PBVSI Jawab Rumor Sergio Veloso Jadi Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia

Kamis, 07 Mei 2026 – 18:05 WIB
Sergio Veloso saat menjadi pelatih untuk tim kampus Ateneo Blue Eagles. Foto: Facebook/Ateneo Blue Eagles

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia selangkah lagi mengontrak Sergio Veloso sebagai pelatih pengganti Jeff Jiang.

Wakabid Binpres PBVSI Loudry Maspaitella mengungkapkan keputusan mengontrak pelatih asal Brasil tersebut berada di tangan jajaran pengurus.

Saat ini, pihaknya hanya tinggal menunggu kedatangan mantan pelatih tim kampus Filipina, Ateneo Blue Eagles, tersebut.

"Masalah pelatih ini kami juga menunggu karena keputusan ada di tangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBVSI," ujar pria kelahiran 17 September 1969 itu saat dihubungi JPNN.com Kamis (7/5).

PBVSI sejatinya sempat menjaring beberapa nama untuk menjadi pelatih baru Timnas voli putra Indonesia.

Sebelum nama Sergio Veloso muncul, terdapat Marco Antonio Queiroga (Brasil) serta Nicolas Vives (Kuba).

Queiroga urung bergabung seusai tidak mencapai kesepakatan terkait nilai kontrak dan durasi tinggal di Indonesia.

Adapun Vives yang sukses bersama Jakarta LavAni belum mendapatkan lampu hijau setelah PBVSI meminta persetujuan FIVB terkait calon pelatih baru Timnas voli putra Indonesia.

Wakabid Binpres PBVSI, Loudry Maspaitella bicara mengenai Sergio Veloso yang akan menjadi pelatih Timnas voli putra Indonesia pengganti Jeff Jiang

