Ramadan - Amalan Ramadan

PC GP Ansor Bawean dan Yayasan Akademi Nusantara Bersatu Salurkan Ratusan Paket Sembako dan Takjil

Rabu, 18 Maret 2026 – 09:27 WIB
Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda Ansor Bawean berkolaborasi dengan Yayasan Akademi Nusantara Bersatu menyalurkan bantuan saat bulan suci Ramadan kepada ratusan warga di Pulau Bawean pada Sabtu (17/3/2026). Foto: source for jpnn

jpnn.com, BAWEAN - Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda Ansor Bawean menunjukkan kepedulian sosial di bulan suci Ramadan dengan menggelar aksi berbagi pada Sabtu (17/3/2026).

Berkolaborasi dengan Yayasan Akademi Nusantara Bersatu sebagai sponsor utama, kegiatan ini menyasar ratusan warga yang membutuhkan di Pulau Bawean.

Acara yang dipusatkan di Gedung PCNU Bawean ini mencakup pembagian 500 paket takjil, santunan untuk 30 anak yatim, serta penyaluran 82 paket sembako bagi kaum duafa.

Ketua PC GP Ansor Bawean, Sahabat Nanang Qosim, menegaskan bahwa kader Ansor dan Banser harus hadir secara nyata di tengah masyarakat.

"Ber-Ansor bukan hanya soal menjaga tradisi dan ulama, tetapi juga memastikan kami hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan," ujarnya di sela-sela acara buka puasa bersama.

Agar bantuan tepat sasaran, Ansor Bawean menerapkan metode distribusi langsung ke rumah warga (door to door). Sebanyak 30 paket sembako disalurkan melalui PAC GP Ansor Sangkapura, 30 paket di wilayah Kepuhteluk, serta masing-masing 5 paket di wilayah Lebak, Tambak, dan Daun.

Dukungan penuh dari Yayasan Akademi Nusantara Bersatu menjadi motor penggerak utama dalam aksi ini. Pihak yayasan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program kemanusiaan yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga.

Melalui sinergi ini, PC GP Ansor Bawean berharap semangat gotong royong di Pulau Bawean tetap terjaga, sekaligus meringankan beban masyarakat dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan.

