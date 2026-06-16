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JPNN.com - Nasional - Humaniora

PCNU Babat Bikin Gowes Muharam, Gus Ma'shum: Mencari Sehat & Berkah

Selasa, 16 Juni 2026 – 20:48 WIB
PCNU Babat Bikin Gowes Muharam, Gus Ma'shum: Mencari Sehat & Berkah - JPNN.COM
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Ma'shum Faqih saat mengikuti Gowes Muharam di Jawa Timur, Selasa (16/6). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Babat menggelar Gowes Muharam Bersama Gus Ma'shum Faqih dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam pada 1 Muharam 1448 Hijriah, Selasa (16/6).

Sekitar seribu pesepeda dari Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Jombang, Gresik, Blora, dan Rembang turut mengikuti kegiatan tersebut.

Kegiatan sepeda dimulai Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Babat dan berakhir di kawasan wisata Gunung Pegat, Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. 

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Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Ma'shum Faqih mengatakan Gowes Muharam menjadi ruang silaturahmi yang menggabungkan olahraga, olah rasa, dan olah pikir.

"Ini momentum kebersamaan, kekeluargaan, mencari sehat, mencari berkah, sekaligus mempererat silaturahmi," kata Gus Ma'shum kepada awak media, Selasa ini.

Anggota Majelis Masyayikh Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban itu menuturkan pergantian Tahun Baru Hijriah perlu diisi dengan kegiatan yang mampu melibatkan masyarakat, seperti olaraga bersama. 

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"Syiar Islam juga harus dekat dengan masyarakat. Tidak hanya melalui pengajian, tetapi juga melalui kegiatan yang menggembirakan, menyehatkan, dan mempererat persaudaraan," ujarnya.

Gus Ma'shum berharap kegiatan seperti Gowes Muharam bisa menghidupkan kembali semangat umat dalam menyambut Tahun Baru Islam yang dirasa kurang terasa gaungnya.

Sambut Tahun Baru Islam, Gus Ma'shum menyebut syiar tak cuma lewat pengajian, tetapi juga olahraga seperti Gowes Muharam.

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TAGS   Tahun Baru Islam  PBNU  gowes muharam  syiar islam 
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