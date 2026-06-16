PCNU Babat Bikin Gowes Muharam, Gus Ma'shum: Mencari Sehat & Berkah

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Babat menggelar Gowes Muharam Bersama Gus Ma'shum Faqih dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam pada 1 Muharam 1448 Hijriah, Selasa (16/6).

Sekitar seribu pesepeda dari Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Jombang, Gresik, Blora, dan Rembang turut mengikuti kegiatan tersebut.

Kegiatan sepeda dimulai Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Babat dan berakhir di kawasan wisata Gunung Pegat, Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Ma'shum Faqih mengatakan Gowes Muharam menjadi ruang silaturahmi yang menggabungkan olahraga, olah rasa, dan olah pikir.

"Ini momentum kebersamaan, kekeluargaan, mencari sehat, mencari berkah, sekaligus mempererat silaturahmi," kata Gus Ma'shum kepada awak media, Selasa ini.

Anggota Majelis Masyayikh Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban itu menuturkan pergantian Tahun Baru Hijriah perlu diisi dengan kegiatan yang mampu melibatkan masyarakat, seperti olaraga bersama.

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"Syiar Islam juga harus dekat dengan masyarakat. Tidak hanya melalui pengajian, tetapi juga melalui kegiatan yang menggembirakan, menyehatkan, dan mempererat persaudaraan," ujarnya.

Gus Ma'shum berharap kegiatan seperti Gowes Muharam bisa menghidupkan kembali semangat umat dalam menyambut Tahun Baru Islam yang dirasa kurang terasa gaungnya.