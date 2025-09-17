Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

PCO Beberkan Sejumlah Dampak Positif Peluncuran Paket Stimulus Ekonomi

Rabu, 17 September 2025 – 07:45 WIB
Pemerintah menggelontorkan anggaran untuk progra stimulus ekonomi. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Fithra Faisal mengatakan program paket ekonomi 2025 yang diluncurkan oleh pemerintah memiliki sejumlah dampak positif.

Menurut dia, program insentif stimulus ekonomi itu akan berdampak pada penyediaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

ilustrasi pengemudi ojek online (ojol). Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

Fithra menjelaskan, paket stimulus ekonomi tersebut merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat, terutama terkait penyediaan lapangan kerja berkualitas, sekaligus jaminan bagi pekerja lepas tanpa kontrak kerja (gig worker).

“Terutama ojol (pengemudi ojek online) yang kemarin mendapatkan concern yang lumayan besar dari Presiden,” kata Fithra di Jakarta, dalam keterangannya, pada Selasa (16/9).

Tak hanya itu, program akselerasi juga difokuskan pada penyerapan tenaga kerja melalui pemagangan untuk 20 ribu lulusan baru perguruan tinggi, dengan uang saku Rp 3,3 juta per bulan.

“Jadi, pemerintah menjamin 20 ribu fresh graduate ini untuk bisa langsung masuk ke sistem melalui pemagangan, sehingga pada akhirnya mereka tidak menjadi sumber daya yang menganggur,” jelasnya.

Selain itu, ada juga program padat karya tunai (cash for work) yang dianggarkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta 5 paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Fithra Faisal mengatakan program paket ekonomi 2025 yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah dampak positif.

