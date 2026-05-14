Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

PDHI dan Human Initiative Pastikan Hewan Kurban Sehat dan Bebas Penyakit

Kamis, 14 Mei 2026 – 10:15 WIB
PDHI dan Human Initiative Pastikan Hewan Kurban Sehat dan Bebas Penyakit - JPNN.COM
Kerja sama Human Initiative (HI) dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dalam program Sebar Qurban 2026. Foto: dokumentasi Human Initiative

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat jumlah pemotongan hewan kurban di Indonesia pada 2025 mencapai 2,26 juta ekor atau meningkat sekitar 12 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pemerintah juga terus memperkuat pengawasan kesehatan hewan karena kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD) masih muncul di sejumlah wilayah.

Oleh karena itu, Human Initiative (HI) dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) memperkuat kerja sama dalam program Sebar Qurban 2026.

Baca Juga:

Melalui kerja sama itu, kedua pihak ingin membantu masyarakat menjalankan qurban dengan hewan yang sehat, aman, dan sesuai syariat.

Kolaborasi tersebut mencakup pendampingan peternak, pengecekan kesehatan hewan kurban, serta penguatan pemahaman masyarakat tentang penanganan daging kurban yang baik.

Human Initiative (HI) dan PDHI juga menjalankan quality control di sejumlah titik distribusi hewan kurban untuk menjaga kondisi hewan sebelum proses penyembelihan.

Baca Juga:

Ketua Umum PB PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan masyarakat perlu memilih hewan kurban yang sehat dan cukup umur sesuai syariat.

Dia juga mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip ASUH, yaitu Aman, Sehat, Utuh, dan Halal.

Human Initiative (HI) dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) memperkuat kerja sama dalam program Sebar Qurban 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hewan kurban  Human Initiative  PDHI  penyakit mulut dan kuku 
BERITA HEWAN KURBAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp