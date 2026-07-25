PDI Perjuangan Jatim Ingin RedTalks Jadi Wadah Aspirasi Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - DPD PDI Perjuangan Jawa Timur bersama detikcom sukses melaksanakan RedTalks 2026 'Indonesia Punya Kita: Nasionalisme Tanpa Batas Generasi', di Malang Creative Center berjalan .

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono harap RedTalks akan dijadikan sebagai wadah partai menampung berbagai masukan dan aspirasi anak muda serta masyarakat umum.

"Harapan kami RedTalks cakupan wilayahnya semakin luas di masing-masing kabupaten/kota, mau itu di kampus, di warung kopi, di kafe, buatlah acara-acara seperti ini agar masukan dari lingkungan paling kecil bisa kemudian ditampung," kata Deni usai RedTalks 2026 di Malang Creative Center, Sabtu (25/7).

Deni mengatakan PDIP akan konsisten menggelar RedTalks di berbagai daerah agar semua lapisan masyarakat bisa menyampaikan masukannya kepada pemerintah.

"Kami di PDIP akan mencoba menata, menampung asipirasi, kemudian bisa merumuskan aspirasi itu menjadi satu kebijakan. Baik kebijakan internal partai maupun kami akan menugaskan kader-kader PDIP yang ada di legislatif maupun eksekutif," terangnya.

Deni menangkap berbagai tantangan yang dilontarkan anak-anak muda di Malang Raya termasuk berbagai kritik dari para akademisi seperti Rocky Gerung hingga Suko Widodo.

"Tantangan yang disampaikan oleh Bung Rocky menarik juga bagi anak muda Malang, kader, khususnya teman-teman aktivis untuk bagaimana melihat Marhaenisme menjadi salah satu hal yang memang sampai hari ini masih sangat relevan," jelasnya.

Dia menilai partai politik harus menjadi ruang terbuka bagi anak-anak muda.