PDIP Bangun Kantor Partai di Rote Ndao, Lengkapi Infrastruktur dari Sabang hingga Merauke

jpnn.com, ROTE NDAO - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memulai pembangunan kantor partai di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, untuk melengkapi infrastruktur organisasinya di empat titik terluar Indonesia. Peletakan batu pertama calon Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Rote Ndao dilaksanakan di Kelurahan Tuak Daun Merah, Kota Kupang, pada Kamis (6/11).

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang memimpin acara tersebut menyatakan bahwa pembangunan ini merupakan wujud kesadaran geostrategis partai.

"Dalam konsep kesadaran geostrategis PDI Perjuangan untuk menatap laut sebagai halaman depan kita, Rote ini menjadi tempat untuk pembangunan kantor. Di tiga arah mata angin, dari Barat, Timur, Utara, itu sudah kita letakkan kantor-kantor partai, dan di Selatan hari ini kita canangkan pembangunan kantor PDI Perjuangan," kata Hasto.

Ia juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menegaskan bahwa wilayah seperti Rote Ndao bukanlah halaman belakang, melainkan "halaman depan negara kesatuan Republik Indonesia" yang harus menjadi benteng pertahanan. Hasto menambahkan bahwa kantor partai di wilayah strategis ini akan berfungsi sebagai pusat kesadaran geopolitik, rumah rakyat untuk penggemblengan, dan pusat pengembangan kebijakan strategis.

Ketua DPC PDIP Rote Ndao, Delis Leo Mooy, bertekad menjadikan markas baru ini sebagai basis perjuangan. "Peletakan batu pertama kantor partai ini, rumah ini, akan kami jadikan rumah rakyat, tempat untuk menampung seluruh aspirasi rakyat dan memperjuangkannya. Ini adalah spirit kemenangan rakyat di Rote Ndao," ujar Delis Mooy.

Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, menyambut positif kehadiran kantor PDIP tersebut. "Kehadiran partai politik seperti PDI Perjuangan ini menjadi berkah tersendiri bagi Pemerintah Daerah. Ini membuka peluang bagi kami untuk bersinergi dan membangun konsolidasi strategis yang menjadi modal bagi kami untuk membangun Rote Ndao ke arah yang lebih baik," kata Bupati Paulus Henuk.

Acara peletakan batu pertama ini turut dihadiri oleh Ketua DPD PDIP NTT Emelia Julia Nomleni beserta jajarannya, serta sejumlah petinggi DPP PDIP. Pembangunan kantor di Rote Ndao ini menandai semakin kokohnya konsolidasi PDI Perjuangan di seluruh penjuru Nusantara, setelah sebelumnya mendirikan markas di Sabang, Merauke, dan Miangas. (tan/jpnn)