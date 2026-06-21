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JPNN.com - Politik - Parpol

PDIP di Luar Pemerintahan, Deddy: Itu Bukan Ambigu

Minggu, 21 Juni 2026 – 17:05 WIB
PDIP di Luar Pemerintahan, Deddy: Itu Bukan Ambigu - JPNN.COM
Logo PDI Perjuangan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengaku terus mencermati pernyataan sejumlah elite partai lain yang belakangan mempersoalkan posisi parpol berlambang banteng moncong putih sebagai penyeimbang.

Deddy mengatakan elite parpol lain ada yang mengecap partai berkelir merah memainkan politik dua kaki dengan bersikap sebagai penyeimbang. 

Selain itu, ujar dia, elite parpol lain ada yang meminta PDIP tegas di dalam atau luar pemerintahan era Prabowo Subianto.

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Deddy mengkritik sikap elite parpol lain yang mempersoalkan status PDIP sebagai penyeimbang pemerintah Prabowo.

"Saya melihat sikap partai-partai ini sungguh mengherankan dan tidak pada tempatnya," katanya, Minggu (21/6).

Menurut Deddy, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi secara formal terhadap pemerintahan terpimpin.

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Dia mengatakan sistem di Indonesia saat ini hanya mengenal partai di dalam pemerintahan dan di luar rezim. 

Menurutnya, PDIP dengan jelas telah menyatakan posisi di luar kabinet, tetapi tetap menjalankan fungsi pengawasan yang konstitusional di DPR. 

Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyebut sikap partainya di luar kabinet Prabowo sesuai mandat dalam Rakernas.

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TAGS   PDIP  Deddy Yevri Sitorus  PDI Perjuangan  Partai Politik 
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