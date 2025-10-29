Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

PDIP Dukung KPK Usut Dugaan Penggelembungan Dana Pembangunan Whoosh

Rabu, 29 Oktober 2025 – 00:13 WIB
PDIP Dukung KPK Usut Dugaan Penggelembungan Dana Pembangunan Whoosh - JPNN.COM
Politikus PDIP Ribka Tjiptaning. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menyerahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri dugaan penggelembungan biaya atau markup dalam pembangunan Whoosh.

"Dugaan markup, tuh, urusan hukum, urusan KPK," kata Ribka ditemui awak media di Sekolah Partai, Jakarta, Selasa (28/10).

Dia mengaku akan mendukung KPK memeriksa pihak yang terlibat dalam dugaan kasus penggelembungan biaya pembangunan Whoosh.

Baca Juga:

"Biar saja semua yang ada indikasi itu, kami dukung persoalan itu untuk diperiksa, begitu saja PDI Perjuangan, ya," ujar Ribka.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan MY Esti Wijayanti menyebut ketum partainya Megawati Soekarnoputri pada 2015 sebenarnya sudah mengingatkan pembangunan Whoosh tidak dipaksakan. 

"Ya, kalau soal Whoosh, saya kira Bu Megawati, kan, sudah mengingatkan sejak awal. Ya 2015 sudah mengingatkan sejak awal," kata Esti di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

Baca Juga:

Legislator DPR RI itu menyebutkan Megawati pada 2015 bahkan mempertanyakan manfaat dari pembangunan Whoosh yang tereksekusi era Joko Widodo (Jokowi).

"Apakah itu sudah saatnya? Apakah itu akan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat secara keseluruhan, lalu bagaimana catatan-catatan yang harus diberikan terkait dengan hal itu," kata Esti menirukan pernyataan Megawati.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning mendukung KPK memeriksa pihak yang terlibat di kasus dalam pembangunan Whoosh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  PDIP  Whoosh  penggelembungan dana 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp