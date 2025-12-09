PDIP Dukung Penuh Perjuangan WALHI Jaga Lingkungan, Megawati Kirim Pesan Khusus

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah tingginya intensitas bencana ekologis di berbagai daerah, dukungan untuk perjuangan lingkungan datang dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan khusus Megawati kepada Manajer Kampanye WALHI, Uli Arta Siagian, dalam Seminar Nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (9/12).

"Pesan Ibu secara khusus kepada Mbak Uli Arta Siagian, 'terus berjuang untuk menjaga hutan-hutan kita dan lingkungan hidup kita'," kata Hasto.

Seminar bertema “Antiklimaks Pemberantasan Korupsi dari Persoalan Norma hingga Dampak Ekologis: Korupsi dalam Bencana Alam” ini menegaskan bencana alam sering dipicu praktik korupsi ekologis.

Hasto menegaskan, "Karena kita diajarkan oleh Bung Karno dan Ibu Mega untuk merawat Pertiwi. Jadi kami siap memberikan dukungan sepenuhnya kepada Walhi."

Pernyataan itu diperkuat pembicara lain, mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Ia menegaskan bencana yang melanda beberapa daerah adalah tanda korupsi telah menjadikan masyarakat korban. “Kejadian banjir di Sumatera adalah buktinya,” ujar Febri Diansyah.

Uli Arta Siagian menyambut baik dukungan tersebut. “Terima kasih Pak Hasto, dan sampaikan salam kembali kepada Ibu Mega. Dan semoga ke depan kita bisa sama-sama untuk melawan kebijakan-kebijakan yang selama ini sebenarnya mengakomodasi pengrusakan hutan dan pengrusakan ekosistem kita,” ujar Uli.

Seminar ini juga dihadiri sejumlah pembicara seperti Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, Direktur KPK 2012-2021 Giri Suprapdiono, Peneliti Lingkungan Hidup Anwar Saragih, dan Aktivis HAM Fatia Maulidiyanti, serta diikuti ratusan peserta secara daring. (tan/jpnn)



