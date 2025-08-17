PDIP Gelar Lomba 17-an Seusai Upacara HUT ke-80 RI untuk Warga Lenteng Agung

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung akan dimeriahkan dengan berbagai lomba tradisional seusai upacara bendera. Kegiatan ini terbuka untuk warga sekitar sebagai bentuk kebersamaan dalam semangat kemerdekaan.

Acara ini akan digelar di kompleks Sekolah Partai PDIP seusai upacara pengibaran bendera yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Megawati tiba di lokasi sekitar pukul 08.15 WIB dengan didampingi putranya, M. Prananda Prabowo beserta istri. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menjemput kedatangan Megawati.

Upacara bendera sendiri digelar pukul 09.00 WIB di pelataran Masjid At-Taufiq dengan Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito sebagai komandan upacara.

"Partai mengundang warga sekitar Lenteng Agung untuk ikut menyaksikan dan berpartisipasi dalam memeriahkan perayaan HUT Kemerdekaan ke-80 ini," ujar Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan PDIP.

Rangkaian lomba yang disiapkan meliputi balap karung, makan kerupuk, dan panjat pinang.

Bagi yang tidak bisa hadir langsung, PDIP menyiarkan seluruh rangkaian acara secara live streaming melalui platform media sosial resmi partai. "Kami ingin seluruh kader PDIP di Tanah Air bisa turut menyaksikan momen bersejarah ini," tambah Adhi.

Peserta upacara terdiri dari pengurus inti PDIP DKI Jakarta beserta perwakilan badan dan sayap partai. Usai acara resmi, panitia menyiapkan berbagai perlengkapan untuk lomba yang diperkirakan akan menarik ratusan peserta dari warga sekitar.