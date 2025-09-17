PDIP Gelar Seminar Nasional Kesehatan Tegaskan Hak Rakyat atas Layanan Bermutu

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Keselamatan Pasien Sedunia, DPP PDI Perjuangan menyelenggarakan Seminar Nasional bertema "Seluruh Rakyat Berhak Sehat". Acara yang digelar secara hybrid dari Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (17/9) ini diikuti seluruh jajaran tiga pilar partai dari seluruh Indonesia.

Ketua DPP Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, menegaskan komitmen partai terhadap hak kesehatan rakyat.

"Negara tak boleh abai terhadap suara pasien miskin. Pasien bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah manusia yang punya harapan untuk hidup lebih baik," tegas Ribka dalam seminar tersebut.

Ia menambahkan bahwa seminar ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali hak seluruh rakyat Indonesia.

"Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali hak seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan adil," kata Ribka.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa persoalan kesehatan rakyat adalah investasi penting. "Persoalan kesehatan rakyat tidak bisa dianggap main-main dan merupakan investasi penting bagi masa kini maupun masa depan," tegas Hasto.

Hasto juga menyampaikan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang menekankan pentingnya kebijakan kesehatan yang berpijak pada kepentingan rakyat.

"Ibu Ketua Umum menyampaikan kebijakan strategis partai, instruksi, dan arahan beliau, bagaimana agar kita sebagai kader partai menyatu dengan seluruh elemen pergerakan rakyat," ujar Hasto.