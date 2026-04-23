Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

PDIP Ingatkan KPK Seharusnya Fokus ke Penindakan, Bukan Urus Partai

Kamis, 23 April 2026 – 14:27 WIB
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menyebut pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perlunya periodisasi jabatan ketum menandakan lembaga antirasuah sudah berbicara jauh dari kewenangan.

"Artinya, KPK telah keluar dari tugas pokok dan fungsinya (tupoksi)," kata dia melalui layanan pesan, Kamis (23/4).

Guntur menuturkan KPK seperti tertuang dalam aturan, menjadi lembaga yang fokus ke penindakan dan pencegahan korupsi berkaitan penyelenggara negara dan kerugian keuangan di Indonesia.

"KPK seharusnya lebih fokus pada membenahi sistem penindakan yang kian melemah atau memperbaiki indeks persepsi korupsi (IPK) yang menurun, daripada masuk ke ranah internal organisasi politik," ungkapnya.

Toh, Guntur menilai pernyataan KPK terkait periodisasi jabatan ketum partai inkonstitusional secara yuridis.

Sebab, kata dia, partai berstatus sebagai badan hukum yang memiliki otonomi internal sebagai organisasi sukarela.

Guntur membeberkan usul dari KPK bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul dalam konstitusi dan UU Parpol.

"Intervensi negara (melalui usulan regulasi KPK, red) terhadap masa jabatan pemimpin partai bisa dianggap menciderai kemandirian partai dan kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi," ungkap dia.

Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menilai usul dari KPK bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PDIP  KPK  Partai Politik  PDI Perjuangan 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp