Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

PDIP Jatim Menyiapkan Mekanisme Buat Ukur Kinerja DPRD Guna Menjawab Pengaduan Rakyat

Selasa, 09 September 2025 – 19:09 WIB
PDIP Jatim Menyiapkan Mekanisme Buat Ukur Kinerja DPRD Guna Menjawab Pengaduan Rakyat - JPNN.COM
Said Abdullah, politikus PDIP. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut DPD Jawa Timur (Jatim) membuat beberapa mekanisme untuk mengukur kerja anggota DPRD di Tingkat I dan II dalam merespons tuntutan rakyat. 

"Kami menyadari partai politik sebagai organisasi publik berkewajiban dan memiliki tanggungjawab untuk menangkap aspirasi dan tuntutan itu dengan nyata," kata Said melalui keterangan persnya, Selasa (9/9).

Menurut Said, satu mekanisme evaluasi kinerja anggota DPRD fraksi PDIP se-Jatim Tingkat I dan II ialah rumah aspirasi. 

Baca Juga:

"Memiliki rumah aspirasi, baik itu di rumah pribadinya, maupun rumah aspirasi yang mereka sewa atau bangun sendiri," ujarnya.

Ketua Banggar DPR RI itu mengatakan para legislator nantinya akan dilihat sejauh mana bisa menuntaskan pengaduan rakyat melalui rumah aspirasi. 

"Melakukan evaluasi atas kinerja rumah aspirasi tersebut, seperti seberapa banyak pengaduan rakyat, dan bagaimana tindak lanjut atas pengaduan tersebut," lanjut Said.

Baca Juga:

Dia melanjutkan DPD PDIP Jatim akan mengukur tingkat kehadiran dalam rapat di DPRD sebagai mekanisme evaluasi kerja legislator Tingkat I dan II.

"Seberapa intensifnya pengawasan yang dilakukan terhadap para OPD yang menjadi mitra kerja komisinya, serta pengawasan terhadap penggunaan APBD," ungkap Said.

DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) membuat beberapa mekanisme untuk mengukur kerja anggota DPRD. Seperti apa caranya?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PDIP Jatim  dpd pdip jatim  Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah  kinerja dprd 
BERITA PDIP JATIM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp