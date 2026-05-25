Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

PDIP Jatim Salurkan 485 Sapi Kurban di Iduladha 1447 Hijriah

Kamis, 28 Mei 2026 – 00:03 WIB
PDIP Jatim Salurkan 485 Sapi Kurban di Iduladha 1447 Hijriah - JPNN.COM
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) membagikan 485 sapi kurban melalui kantor DPD dan DPC ke pondok pesantren, ormas keagamaan, masjid dan panti asuhan di provinsi beribu kota Surabaya itu pada momen Iduladha 1447 Hijriah, Rabu (27/5).

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah menyebut pembagian sapi kurban rutin dilakukan pihaknya selama momentum Iduladha.

"Iduladha itu ibadah spiritual, sekaligus sosial," kata Said melalui keterangan persnya, Rabu.

Baca Juga:

Dia berharap pembagian 485 sapi kurban bisa membantu warga Jatim untuk merasakan berkah Iduladha.

"Kami ingin berbagi dengan rumah tangga miskin yang rata-rata bekerja sektor informal di Jatim, agar mereka bisa ikut merasakan berkah Iduladha," ungkapnya.

Said mencatat penduduk Jatim yang bekerja di sektor infomal mencapai 64,4 persen, dari keseluruhan pekerja.

Baca Juga:

Menurutnya, jumlah pekerja informal di Jatim lebih tinggi dari catatan nasional sebesar 59,4 persen.

"Hal ini menandakan meskipun penduduk Jatim bekerja, tetapi mereka tidak mendapat standar upah layak," kata Said.

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah menyebut pembagian sapi kurban rutin dilakukan pihaknya selama momen Iduladha.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PDIP  PDIP Jatim  Iduladha 1447 Hijriah  Iduladha  Sapi Kurban  Said Abdullah 
BERITA PDIP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp