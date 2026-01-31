Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

PDIP Kerahkan Bus Klinik dan Truk Laundry Bantu Korban Bencana Jawa Barat

Sabtu, 31 Januari 2026 – 12:56 WIB
PDIP Kerahkan Bus Klinik dan Truk Laundry Bantu Korban Bencana Jawa Barat - JPNN.COM
Foto: PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerjunkan tim sukarelawan kesehatan dan armada bantuan, termasuk bus klinik berjalan dan truk laundry, untuk membantu korban banjir dan tanah longsor di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung Barat.

Aksi kemanusiaan ini dilepas Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dari Kantor Megawati Institute, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1).

"PDI Perjuangan ingin menunjukkan bahwa politik itu adalah kehidupan. Ada yang menafsirkan politik hanya sekadar elektoral, tapi bagi kami, elektoral adalah buah dari kerja-kerja tulus di tengah rakyat," ujar Hasto.

Hasto menegaskan gerakan ini merupakan pengejawantahan ideologi partai dan tindak lanjut instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Ibu Megawati sudah mempersiapkan agar Baguna dan tim kesehatan, khususnya di Jawa Barat, betul-betul siaga dengan truk logistik dan medis. Begitu bencana terjadi, kami tidak lagi gagap dan bisa langsung bergerak," pungkasnya.

Armada yang dikerahkan merupakan hasil gotong royong kader, termasuk kontribusi dari sejumlah anggota DPR RI.

Selain layanan kesehatan, kehadiran unit mobil laundry dirancang untuk membantu kebutuhan sanitasi warga di pengungsian. Aksi serupa sebelumnya telah dilakukan PDIP di sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. (tan/jpnn)

PDIP kerahkan bus klinik dan truk laundry untuk bantu korban bencana di Jabar, sebut politik adalah kemanusiaan.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

