Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

PDIP Kirim 30 Ambulans ke Wilayah Bencana, Hasto Singgung Perintah Megawati soal Balita

Senin, 29 Desember 2025 – 11:45 WIB
PDIP Kirim 30 Ambulans ke Wilayah Bencana, Hasto Singgung Perintah Megawati soal Balita - JPNN.COM
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2025). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto hadir dalam acara pelepasan 30 unit ambulans dan 90 tenaga medis di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Senin (29/12) ini ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Diketahui, 30 unit ambulans dan 90 tenaga medis ini berasal dari Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP.

Hasto saat acara menyebutkan pengiriman ambulans dan tim sebagai instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Baca Juga:

Megawati, kata dia, ingin PDIP terus terlihat aktif membantu pemulihan korban banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Hasto menuturkan Megawati sampai memperhatikan detail kebutuhan warga terdampak bencana yang perlu dibantu tim dari PDIP. 

“Ibu Mega menuliskan langsung daftar kebutuhan untuk 'bencana basah' ini. Beliau mengingatkan agar kami tidak melupakan kaum perempuan dan balita," ujarnya, Senin.

Baca Juga:

Hasto menuturkan PDIP bahkan menyertakan perlengkapan bayi dan pembalut yang sebenarnya dibutuhkan warga terdampak bencana kaum wanita dan balita.

"Maka, dalam ambulans ini disertakan logistik khusus seperti perlengkapan bayi, pembalut, hingga sarung,” kata pria kelahiran Yogyakarta itu.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menaruh perhatian terhadap masalah balita di lokasi bencana Sumatra.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PDIP  Megawati  Hasto  Hasto Kristiyanto  Bencana  Sumatra  dokter  Balita 
BERITA PDIP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp