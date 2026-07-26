PDIP Peringati 30 Tahun Kudatuli dengan Teater Sejarah, Air Mata Hasto Tumpah

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDIP menggelar pementasan teater untuk memperingati 30 tahun Kudatuli pada Minggu (26/7/2026).

Kudatuli merupakan akronim Kerusuhan 27 Juli 1996 yang merujuk pada peristiwa penyerangan terhadap kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, itu.

Penyerbuan pada hari Sabtu ke kantor partai yang dipenuhi para pendukung dan simpatisan Megawati Soekarnoputri itu menyebabkan banyak korban jiwa. Di lokasi penyerbuan itulah yang kini menjadi kantor DPP PDIP

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Pada momen peringatan salah satu peristiwa bersejarah dalam perjalanan Indonesia itu, DPP PDIP menggelar Teatrikal Rekonstruksi Kudatuli & Upacara Ruwatan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, tokoh senior Sidarto Danusubroto (ajudan terakhir Bung Karno), dan eks jurnalis Widiarsi Agustina yang menjadi saksi mata Kudatuli tampak menyaksikan pertunjukan seni tersebut.

Pertunjukan itu juga dihadiri sejumlah pengurus DPP PDIP, seperti Ganjar Pranowo, Ribka Tjiptaning, Adian Napitupulu, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, hingga Rudianto Tjen. Ada pula tokoh prodemokrasi yang hadir langsung untuk menonton teater itu, sementara Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyaksikannya acara secara daring (online).

Saat menyaksikan pertunjukan yang dipentaskan Teater Gates itu, Hasto tampak tidak kuasa menahan air matanya. Tangisannya pecah pecah saat menyaksikan para aktor muda memperagakan kembali detik-detik mencekam penyerbuan kantor DPP PDI 30 tahun silam.

Dalam visualisasi tersebut digambarkan bagaimana massa PDI kubu Soerjadi yang didukung oleh rezim Orde Baru menyerbu dan merusak kantor PDI yang saat itu dipertahankan oleh massa pendukung setia Megawati Soekarnoputri (Pro-Mega).