PDIP Peringati 9 Tahun Sertifikasi ISO, Bukti Tata Kelola Partai Modern

jpnn.com, JAKARTA - Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan merayakan sembilan tahun penerapan sistem layanan berbasis standar mutu internasional ISO dalam acara "9 Years Quality Service" pada Rabu (8/10) di Jakarta. Pencapaian ini menandai konsistensi partai dalam membangun tata kelola yang modern dan akuntabel.

Dalam acara tersebut, Sekretariat DPP PDIP menerima Plakat Award 9 Years dan Sertifikat ISO 55001 Surveillance II sebagai bukti keberlanjutan sistem manajemen mutu dan aset. Sejumlah penghargaan internal juga diberikan, seperti Leadership Excellence Award dan Excellence in Service Award.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa mutu kerja organisasi adalah bagian dari disiplin ideologis partai. "Partai yang besar tidak cukup hanya memiliki ide dan massa, tetapi harus memiliki sistem kerja yang tertib, terukur, dan berorientasi pada pelayanan rakyat. Melalui penerapan standar mutu seperti ISO, kita meneguhkan bahwa PDI Perjuangan bukan hanya gerakan politik, tetapi juga organisasi modern yang berintegritas," ujar Hasto.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu, menambahkan bahwa penerapan ISO menjadi bukti keseriusan partai dalam memperkuat institusionalisasi demokrasi. "Penerapan ISO bukan hal yang lazim di partai politik. Tapi bagi PDI Perjuangan, ini bukti bahwa demokrasi harus dijalankan secara profesional, tidak serampangan. Mutu organisasi berarti mutu pelayanan kepada rakyat," kata Adian.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, menuturkan bahwa keberhasilan mempertahankan sertifikasi ISO selama sembilan tahun merupakan hasil kerja kolektif. "Kami membangun sistem yang tidak hanya efisien, tapi juga mendidik kader untuk bekerja dengan disiplin dan kesadaran kualitas. Inilah wujud nyata dari semangat gotong royong dalam konteks manajemen modern," ujarnya.

Acara yang dihadiri oleh jajaran manajemen dan Tim Penjaminan Mutu ini ditutup dengan peneguhan komitmen untuk menjaga kualitas sebagai bentuk tanggung jawab ideologis. "Kualitas bukan sekadar sertifikat, tetapi komitmen berkelanjutan untuk melayani dengan standar terbaik," ungkap Adhi. Perayaan ini meneguhkan PDIP sebagai partai yang memelopori tata kelola politik modern dan berintegritas di Indonesia. (tan/jpnn)