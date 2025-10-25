PDIP Perkuat Komitmen Bangun Desa Wisata dan Ekonomi Pesisir dari Cirebon

jpnn.com, CIREBON - PDI Perjuangan menyelenggarakan diskusi terpumpun, pameran UMKM, dan kunjungan ke desa wisata di Cirebon. Kegiatan ini disebut sebagai wujud nyata konsolidasi ideologi, politik, dan ekonomi kerakyatan, bukan sekadar seremoni.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan komitmen partai untuk berjuang bersama rakyat.

"Dari Cirebon, kita meneguhkan tekad bahwa PDI Perjuangan akan terus berjuang bersama rakyat, memperkuat basis di desa wisata dan masyarakat pesisir, serta memenangkan hati rakyat melalui kerja nyata dan gotong royong," ujar Hasto usai membuka diskusi di Kantor DPC PDIP Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (25/10).

Menurut Hasto, kegiatan ini membuktikan partai hadir dan bekerja bersama rakyat. "Partai ini mengakar kuat di desa-desa dan masyarakat pesisir," tegasnya.

Fokus pada desa wisata dan ekonomi pesisir didasarkan pada potensi riil sektor tersebut. Data BPS 2024 mencatat kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional mencapai 5,2 persen, dengan lebih dari 2.000 desa wisata aktif. Sementara itu, pakar kelautan Prof. Rokhmin Dahuri menyebut potensi ekonomi maritim Indonesia mencapai USD 1,3 triliun per tahun, meski baru sekitar 25 persen yang termanfaatkan.

Kegiatan di Cirebon digelar bersama Ketua DPP PDIP Bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani dan Ketua DPP PDIP Bidang Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri. "FGD ini menjadi peta isu prioritas masyarakat desa wisata dan pesisir yang dapat diterjemahkan menjadi program kerja partai di daerah," ujar Rokhmin.

Dalam diskusi, Rokhmin menekankan pentingnya peningkatan SDM dan pengembangan potensi kelautan di Cirebon. Anggota DPR RI itu menambahkan, nelayan dan konsep ekonomi biru menjadi instrumen penting dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat.

Sementara itu, Wiryanti Sukamdani menjelaskan kegiatan juga menampilkan pameran UMKM berbasis pariwisata, kelautan, dan perikanan. PDIP akan melakukan kunjungan ke tiga desa wisata: desa wisata berbasis heritage dan budaya, kuliner dan UMKM, serta bahari dan pesisir.