Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

PDIP Pertanyakan Tindakan Prabowo Setelah Tahu Pemodal Demonstrasi

Jumat, 26 Juni 2026 – 05:54 WIB
PDIP Pertanyakan Tindakan Prabowo Setelah Tahu Pemodal Demonstrasi - JPNN.COM
Legislator DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira. (ANTARA/Gecio Viana)

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai wajar Presiden RI Prabowo Subianto membedakan demonstrasi yang substantif dan bayaran.

Sebab, kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu, Presiden RI memegang kuasa terhadap alat negara, sehingga bisa membedakan demonstrasi. 

"Tidak sulit bagi presiden untuk mengetahuinya," ujar Andreas kepada awak media, Kamis (25/6).

Baca Juga:

Dia mengatakan rakyat tentu paham jabatan setingkat Presiden RI bisa membedakan jenis demonstrasi tanpa harus disampaikan ke publik.

"Tanpa presiden menyampaikan di depan umum pun kita memahami bahwa presiden mengetahui itu," ujar Andreas.

Dia mengatakan saat ini yang dibutuhkan ialah tindak nyata setelah Presiden RI mengetahui demonstrasi yang berkategori bayaran.

Baca Juga:

"Langkah dan tindakan apa yang dilakukan, terhadap demonstrasi yang substantif dan mana demonstrasi bayaran," ujarnya.

Namun, Andreas menangkap nada ancaman semata dari ucapan Prabowo ketika membahas demonstrasi bayaran dalam pidato di Gorontalo. 

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyebut rakyat tentu paham jabatan setingkat Presiden RI bisa membedakan jenis demonstrasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Demonstrasi  PDIP  Andreas Hugo Pareira 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp