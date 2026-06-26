PDIP Pertanyakan Tindakan Prabowo Setelah Tahu Pemodal Demonstrasi

Jumat, 26 Juni 2026 – 05:54 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai wajar Presiden RI Prabowo Subianto membedakan demonstrasi yang substantif dan bayaran.

Sebab, kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu, Presiden RI memegang kuasa terhadap alat negara, sehingga bisa membedakan demonstrasi.

"Tidak sulit bagi presiden untuk mengetahuinya," ujar Andreas kepada awak media, Kamis (25/6).

Dia mengatakan rakyat tentu paham jabatan setingkat Presiden RI bisa membedakan jenis demonstrasi tanpa harus disampaikan ke publik.

"Tanpa presiden menyampaikan di depan umum pun kita memahami bahwa presiden mengetahui itu," ujar Andreas.

Dia mengatakan saat ini yang dibutuhkan ialah tindak nyata setelah Presiden RI mengetahui demonstrasi yang berkategori bayaran.

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"Langkah dan tindakan apa yang dilakukan, terhadap demonstrasi yang substantif dan mana demonstrasi bayaran," ujarnya.

Namun, Andreas menangkap nada ancaman semata dari ucapan Prabowo ketika membahas demonstrasi bayaran dalam pidato di Gorontalo.