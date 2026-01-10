PDIP Pilih Nama Barata untuk Maskot Banteng Berjaket Merah, Ini Alasannya

Sabtu, 10 Januari 2026 – 20:33 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan memperkenalkan nama maskot banteng dalam pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Beach City International Stadium, Ancol, Sabtu (10/1).

PDIP memakai nama Barata sebagai maskot banteng berdiri yang mengenakan jaket berkelir merah dan celana hitam.

Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital M. Prananda Prabowo mengatakan maskot banteng dipilih sebagai bentuk komitmen ideologis.

Putra Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu mengatakan nama Barata dipilih dengan filosofi berkaitan persatuan.

"Banteng Barata melambangkan kekuatan rakyat yang berakar pada persatuan, bergerak dengan kesadaran, dan bertindak demi keadilan serta kedaulatan bangsa," kata Prananda, Sabtu.

Maskot banteng berjaket merah dipilih dari proses panjang setelah PDIP menggelar sayembara secara internal.

PDIP memilih lima besar pemenang sayembara pembuatan maskot dengan piagam penghargaan khusus.

Langkah tersebut menegaskan komitmen PDIP dalam menghargai inovasi dan kreativitas inklusif yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.