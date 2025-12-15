PDIP Raih Predikat Informatif dari KPI untuk Keterbukaan Informasi Publik 2025

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan dinobatkan sebagai salah satu partai politik yang informatif oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Jakarta, Senin (15/12). Penghargaan kategori Badan Publik Informatif Partai Politik ini juga diterima oleh Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Golkar.

Ketua DPP PDIP Abdullah Azwar Anas menerima penghargaan tersebut secara langsung dari Wakil Ketua KIP Pusat, Arya Sandhiyudha.

"PDIP terus berkomitmen memperbaiki sistem informasi, transparansi, dan akuntabilitas informasi bagi publik. Kami bertekad untuk terus memperbaiki diri. Penghargaan ini akan menjadi pemicu sekaligus motivasi bagi PDIP untuk berbuat lebih baik lagi," kata Azwar Anas seusai menerima piagam.

Ia menegaskan bahwa masuknya PDIP dalam peringkat terbaik setiap anugerah KIP menjadi bukti komitmen partai dalam transparansi dan pengelolaan informasi publik.

"Dalam tiap anugerah KIP, PDIP masuk peringkat terbaik. Ini menjadi bukti komitmen PDIP dalam transparansi dan pengelolaan informasi publik yang baik. Partai selalu berbenah menuju arah yang lebih baik dan terbuka," lanjut mantan Menteri PANRB tersebut.

Azwar Anas juga menyampaikan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menekankan pentingnya pengelolaan partai yang terbuka dan modern. "Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri selalu memberi arahan agar Partai harus terbuka, dikelola dengan baik dan memiliki kader dan pengurus partai yang selalu menyerap aspirasi publik," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa penghargaan yang diraih masuk dalam kategori tertinggi, yaitu "informatif". Hal ini disebutnya sebagai bukti komitmen berkelanjutan PDIP sebagai badan publik yang dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel.

"Penghargaan ini semakin menegaskan posisi PDI Perjuangan sebagai partai dengan mutu kerja organisasi yang baik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, sebagai cerminan dari disiplin ideologi para kader Partai," urai Hasto.