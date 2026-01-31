Close Banner Apps JPNN.com
PDIP Tegaskan Komitmen Perdamaian Dunia dan Hak Palestina Lewat PBB, Bukan Jalan Lain

Sabtu, 31 Januari 2026 – 14:55 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal rakernas PDIP. iliustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan komitmen partainya untuk mendorong perdamaian dunia dan penyelesaian isu Palestina melalui kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas dinamika politik luar negeri Indonesia, termasuk langkah Presiden Prabowo Subianto yang masuk dalam lembaga perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump.

"Sikap PDI Perjuangan sangat tegas, mengacu pada prinsip bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Ini adalah landasan politik luar negeri kita," ujar Hasto di Kantor Megawati Institute, Jakarta, Sabtu (31/1).

Hasto menekankan bahwa Indonesia harus tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat peran kepemimpinan di kawasan Asia-Afrika.

"Sikap PDI Perjuangan adalah mendorong seluruh upaya perdamaian itu melalui PBB. Kepemimpinan Indonesia di wilayah itulah yang harus ditonjolkan," paparnya.

Dia mengingatkan bahwa konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak bangsa tertindas, termasuk Palestina, merupakan ujian integritas di mata dunia. Menurutnya, kedaulatan sebuah bangsa tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan aliansi politik yang mengabaikan hukum internasional. (tan/jpnn)

Hasto Kristiyanto tegaskan PDIP dorong perdamaian dunia dan isu Palestina melalui kerangka PBB dan politik bebas aktif.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

TAGS   PDIP  Hasto  PBB  Prabowo 
