PDIP Tetap Tolak Pilkada Via DPRD, Ganjar: Sikap Partai tak Berubah

Sabtu, 10 Januari 2026 – 18:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menyebut sikap partainya tidak berubah dengan tetap menolak pilkada melalui DPRD.

Ganjar berkata demikian sebelum menghadiri Rakernas I sekaligus HUT ke-53 PDIP di Beach City International Stadium, Jakarta, Sabtu (10/1).

"Kami, kan, sudah jelas, ya, beberapa kawan-kawan sudah menyampaikan,” kata dia.

Diketahui, beberapa politikus dari PDIP seperti Deddy Yevri Sitorus dan Mohamad Guntur Romli menyebut sikap partainya tetap ingin pilkada langsung.

Ganjar menuturkan perdebatan mengenai sistem pilkada sebenarnya telah berlangsung lama dan memiliki jejak sejarah yang jelas.

Dia mengatakan pilkada melalui DPRD terjadi ketika Orde Baru, tetapi diganti menggunakan pemilihan langsung saat reformasi.

"Dengan adanya reformasi, kemudian masyarakat menghendaki itu secara langsung. Kemudian dibuatlah undang-undang,” kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai upaya mengembalikan pilkada melalui DPRD berpotensi mengulang perdebatan lama yang sudah diselesaikan secara konstitusional.