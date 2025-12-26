PDIP Tidak Berubah Sejak 2024, Ingin Pilkada Secara Langsung

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menyebutkan sikap partainya sejak 2024 tidak pernah berubah terkait sistem pilkada, yakni pemilihan dilakukan langsung.

Hal demikian dikatakan Guntur menjawab usul Golkar yang menginginkan sistem pilkada diubah dari langsung menjadi melalui DPRD.

"Sikap PDI Perjuangan tidak berubah dari tahun 2014, PDI Perjuangan tetap ingin Pilkada langsung dan menolak wacana Pilkada melalui DPRD," ujar dia melalui x akun @GunRomli seperti dikutip, Jumat (26/12).

Dia mengatakan masalah yang muncul dalam pilkada secara langsung seharusnya diperbaiki, bukan mengubah sistem pemilihan.

"Kalau pun ada masalah, itu yang harus diperbaiki," lanjut Guntur.

Dia menuturkan PDIP sendiri telah berupaya menyelesaikan mahalnya biaya politik dengan tidak meminta mahar ke kandidat.

Guntur kemudian menyinggung soal rekomendasi yang diberikan PDIP bagi Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem tanpa meminta mahar.

"Mualem Gub Aceh, dapat rekomendasi dari PDI Perjuangan tanpa bayar sedikit pun. Bisa dicek ke Mualem," kata dia.