JPNN.com - Politik - Parpol

PDIP Tinggal Menyelesaikan Konferda Sumbar

Senin, 29 Desember 2025 – 14:45 WIB
PDIP Tinggal Menyelesaikan Konferda Sumbar - JPNN.COM
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan partainya tinggal menyelesaikan Konferensi Daerah (Konferda) untuk Sumatera Barat (Sumbar) pada 2025.

"Konferda yang kami tunda Sumbar, ya," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (29/12).

Diketahui, PDIP sendiri telah menyelesaikan Konferda struktur partai tingkat provinsi di sejumlah provinsi.

Konferda menjadi momen PDIP untuk menentukan ketua, sekretaris, dan bendahara struktur partai tingkat provinsi.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut hasil Kongres VI PDIP yang melantik Megawati Soekarnoputri sebagai ketum partai.

Hasto mengatakan PDIP telah menyelesaikan Konferda untuk Sumut, karena dilaksanakan sebelum wilayah tersebut terdampak bencana.

Dia mengatakan PDIP bakal memakai cara daring menyelesaikan Rakorda struktur partai di Sumbar, karena wilayah itu terdampak bencana.

"Kami baru mencari cara apakah karena bencana seperti ini nanti dilaksanakan misalnya secara daring, ya, karena dengan menggunakan teknologi," ungkapnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berharap konsolidasi internal partainya selesai 2025 dengan tinggal menyisakan Konferda Sumbar.

