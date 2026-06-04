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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Peabo Bryson Meninggal, Celine Dion Ungkap Kenangan Saat Berduet

Kamis, 04 Juni 2026 – 18:18 WIB
Peabo Bryson Meninggal, Celine Dion Ungkap Kenangan Saat Berduet - JPNN.COM
Penyanyi R&B veteran yang paling dikenal sebagai penyanyi di balik lagu-lagu hit film Disney “Beauty and the Beast” dan “A Whole New World” Peabo Bryson (kiri) berfoto bersama Celine Dion (kanan) yang diunggah di Instagram Celine, Rabu (3/6/2026). X/Celine Dion.

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi asal Kanada, Celine Dion menyampaikan duka cita atas wafatnya penyanyi R&B veteran Peabo Bryson yang meninggal dunia pada usia 75 tahun.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Celine mengenang Peabo sebagai sosok yang baik hati dan memiliki peran penting dalam perjalanan awal karier internasionalnya.

Keduanya pernah berkolaborasi membawakan lagu Disney "Beauty and the Beast" pada 1991, yang kemudian menjadi salah satu duet paling ikonik dalam sejarah musik film animasi.

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“Saya patah hati mendengar bahwa hari ini kita kehilangan Peabo Bryson. Suaranya yang luar biasa dan jiwanya yang baik merepresentasikan keindahan lagu dan seni pertunjukan,” tulis Celine Dion, Rabu.

Pelantun "My Heart Will Go On" itu mengungkapkan bahwa Peabo banyak membantunya saat mulai berkarier di industri musik berbahasa Inggris. Menurut Celine, Peabo membuatnya merasa nyaman ketika masih beradaptasi dengan bahasa yang baru baginya.

“Dia membuat saya merasa sangat nyaman saat saya baru belajar bernyanyi dalam bahasa Inggris,” ujar Celine.

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Celine mengatakan Peabo akan selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan musiknya. Ia menyebut penyanyi tersebut sebagai simbol kebahagiaan yang dihadirkan musik dalam hidupnya.

“Dia akan selalu menjadi simbol nyata dari kebahagiaan yang musik hadirkan dalam hidup saya. Suara dan talentanya akan dirindukan,” katanya.

Celine Dion mengenang kebaikan Peabo Bryson usai penyanyi legendaris itu wafat di usia 75 tahun.

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TAGS   Peabo Bryson  Peabo Bryson Meninggal  Rapper  celine dion 

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