Peach Luffe Akhirnya Melepas Mini Album Back to Me

jpnn.com, TORONTO - Musisi indie berdarah Korea Selatan, Peach Luffe akhirnya merilis mini album atau EP terbaru yang berjudul Back to Me.

Mini album tersebut merupakan bentuk visi dari pria bernama asli Jong Lee itu, yang lahir dan tumbuh besar di Seoul dengan musik klasik dan kini menjadi seorang penulis lagu yang berbasis di Toronto, Kanada.

EP itu sepenuhnya ditulis, digarap, dan dimastering oleh dirinya dengan bantuan para personel band Peach Luffe, Michael Friedman, Henry Stein, dan Yifan Wu.

Back to Me dirilis menyusul single sebelumnya, When You Hold Me, yang menangkap rasa ketidakpastian dalam sebuah hubungan percintaan melalui pertanyaan-pertanyaan pada bagian liriknya.

Single utama pada perilisan mini album Peach Luffe yakni sebuah karya berjudul What’s On Your Mind.

Lagu itu mengeksplorasi pentingnya untuk saling jujur dengan perasaan satu sama lain ketika menjalani sebuah hubungan percintaan.

Melalui potongan lirik 'You're begging them to speak their mind. Curse you out. Why let you off so easily?', dia menggarisbawahi inti dari lagu tersebut.

Dengan latar belakang mengetahui musik klasik, Peach Luffe ahli terhadap biola sehingga membuatnya banyak menciptakan komposisi musik pop yang dreamy ke wilayah yang sepenuhnya imersif.