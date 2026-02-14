Pebasket Muslim di Pelita Jaya Bakal Dapat Keringanan Selama Latihan di Bulan Puasa

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Pelita Jaya bakal melakukan penyesuaian menghadapi IBL 2026 di tengah ibadah puasa.

Pelatih Pelita Jaya, David Singleton mengungkapkan bahwa sudah menyiapkan program khusus mengingat ada beberapa pemain dan ofisial yang melakukan puasa.

“Ada lebih dari tiga atau empat pemain yang melakukan puasa, ditambah beberapa staf.”

“Kami akan menyesuaikan waktu latihan yang tepat, sehingga mereka bisa makan dan minum setelah itu," ujar pria yang akrab disapa Dave itu.

Pelita Jaya dijadwalkan tetap berlaga di IBL 2026 selama bulan Ramadan.

Andakara Prastawa Dhyaksa bakal akan melakoni laga melawan Bogor Hornbills (22/2), Hangtuah Jakarta (7/3), Rajawali Medan (11/3) dan Pacific Caesar Surabaya (13/3).

Selama persiapan David Singleton berharap anak asuhannya utamanya yang menjalani ibadah puasa bisa tetap enjoy menjalani latihan.

Wajar saat ini tim berakronim PJ tersebut tengah dalam tren terbaik tidak terkalahkan dalam delapan laga.