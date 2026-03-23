JPNN.com - Entertainment - Musik

Pecah! BTS Dominasi Tangga Global Lewat Tayangan 'The Comeback Live'

Senin, 23 Maret 2026 – 20:52 WIB
Pecah! BTS Dominasi Tangga Global Lewat Tayangan 'The Comeback Live' - JPNN.COM
Foto terbaru untuk comeback BTS yang diunggah melalui media sosial. X. ANTARA/X-@bts_bighit/am.

jpnn.com, JAKARTA - Tayangan pertunjukan grup K-pop BTS bertajuk “BTS: The Comeback Live” berhasil memuncaki peringkat Netflix Top 10 di puluhan negara.

Pencapaian ini menunjukkan kuatnya daya tarik global grup tersebut.

Berdasarkan data dari situs pelacak streaming FlixPatrol yang dirilis pada Senin (23/3), tayangan tersebut menempati posisi teratas di 77 negara per 22 Maret 2026.

Sejumlah negara yang mencatatkan “BTS: The Comeback Live” di posisi puncak antara lain Argentina, Australia, Austria, Kanada, Denmark, Mesir, Finlandia, Prancis, hingga Jerman.

Tak hanya itu, tayangan tersebut juga merajai peringkat di berbagai negara lain, seperti Yunani, India, Indonesia, Italia, Jepang, Malaysia, Filipina, dan Singapura.

Dominasi BTS berlanjut di kawasan Amerika dan Timur Tengah, termasuk di Meksiko, Arab Saudi, serta Amerika Serikat, yang menjadi salah satu pasar musik terbesar dunia.

Di Eropa dan Asia, popularitas tayangan ini juga terlihat dari posisi puncak di Inggris, Spanyol, Korea Selatan, Thailand, hingga Turki.

Mengutip laporan Yonhap News Agency, pertunjukan tersebut digelar di Gwanghwamun Square, Korea Selatan, pada Sabtu (21/3) malam waktu setempat.

BTS kuasai Netflix Top 10 di 77 negara lewat 'BTS: The Comeback Live' yang mendunia.

TAGS   BTS  BTS: The Comeback Live  K-pop  Netflix 
