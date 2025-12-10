Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pecah!!! Rapat Pleno PBNU Sultan Dianggap Tidak Sah

Rabu, 10 Desember 2025 – 08:33 WIB
Pecah!!! Rapat Pleno PBNU Sultan Dianggap Tidak Sah - JPNN.COM
Suasana Rapat Pleno Syuriyah PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12). Foto: Asep Firmansyah/Antara

jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kubu Yahya Cholil Staquf a.k.a Gus Yahya menilai rapat pleno PBNU yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12) malam tidak sah.

Menurut Sekretaris Jenderal PBNU Amin Said Husni, PBNU Sultan bertentangan dengan konstitusi organisasi, yakni AD/ART serta mengabaikan arahan para kiai sepuh dan mustasyar.

Dia mengatakan bahwa forum tersebut tidak memiliki landasan konstitusional dalam organisasi. Para kiai sepuh, melalui pertemuan di Ploso dan Tebuireng, sebelumnya telah memberikan arahan tegas mengenai ketidakbolehan langkah pemakzulan ketua umum PBNU.

Baca Juga:

“Rapat Pleno yang diadakan oleh Rais Aam itu jelas sekali mengabaikan seruan mustasyar dan kiai sepuh di Ploso dan Tebuireng. Para kiai sepuh menegaskan bahwa pemakzulan Ketua Umum berlawanan dengan AD/ART, dan segala langkah yang bersumber dari sana juga melanggar aturan organisasi,” ujar Amin di Jakarta, Selasa (9/12).

Selain bertentangan dengan arahan para kiai, menurut dia, rapat tersebut juga dianggap tidak memenuhi syarat formal sebagai rapat pleno.

Amin menegaskan bahwa peserta rapat hanya sebagian sangat kecil dari anggota yang memiliki hak pleno.

Baca Juga:

“Yang disebut Rapat Pleno di Hotel Sultan tidak memiliki legitimasi, karena yang hadir hanya seperempat saja dari anggota pleno. Karena itu, mayoritas anggota menolak. Sebagian besar anggota pleno PBNU tetap taat pada arahan kiai sepuh di Ploso dan Tebuireng,” katanya. 

Menurutnya, pelanggaran itu terutama terletak pada substansi keputusan rapat yang bertentangan dengan konstitusi organisasi.

Amin bilang, di atas semuanya, rapat pleno PBNU di Hotel Sultan itu bertentangan dengan AD/ART.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PBNU  PBNU Sultan  Gus Yahya  Amin Said Husni  zulfa mustofa  muktamar pbnu 
BERITA PBNU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp