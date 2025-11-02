Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Pecah Rekor, 30 Ribu Orang Semarakkan Pawai Taaruf Pembukaan MTQ ke-57 Kota Pekanbaru

Minggu, 02 November 2025 – 13:50 WIB
Pecah Rekor, 30 Ribu Orang Semarakkan Pawai Taaruf Pembukaan MTQ ke-57 Kota Pekanbaru - JPNN.COM
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho saat membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-57 tingkat Kota Pekanbaru, Minggu (2/11/2025). Foto: source for JPNN

jpnn.com, PEKANBARU - Perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-57 tingkat Kota Pekanbaru bergulir.

Pembukaan dilakukan pada Minggu 2 November 2025.

Gegap gempita mewarnai pelaksanaan MTQ sudah dapat dirasakan saat pawai taaruf yang digelar di areal Car Free Day (CFD) pagi tadi.

Baca Juga:

Ada sekitar 30 ribu peserta yang turut berpartisipasi dalam pawai tersebut.

Jumlah ini terdiri dari peserta dan perwakilan peserta sebanyak 15 ribu orang.

Sisanya berasal dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi remaja masjid, forum ibu-ibu cinta pengajian Pekanbaru (For Cintaku) dan dari perkumpulan masjid lainnya.

Baca Juga:

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho yang hadir dalam acara pawai mengaku sangat senang menyaksikan peserta yang sangat bersemangat.

"Tadi sekitar 30 ribu peserta pawai di areal CFD. Berasal dari perwakilan 83 kelurahan, kemudian ada perwakilan dari OPD, dan organisasi, For Cintaku, remaja masjid dan lain sebagainya," ungkap Wako Agung.

Wali Kota Agung Nugroho menyebut jumlah peserta pawai taaruf sebanyak 30 ribu orang memecahkan rekor pelaksanaan kegiatan serupa sebelumnya di Kota Pekanbaru

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pecah rekor  Pawai Taaruf  Mtq  MTQ ke-57 Kota Pekanbaru  Agung Nugroho  Pekanbaru  pemko pekanbaru 
BERITA PECAH REKOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp