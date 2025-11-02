Pecah Rekor, 30 Ribu Orang Semarakkan Pawai Taaruf Pembukaan MTQ ke-57 Kota Pekanbaru

Minggu, 02 November 2025 – 13:50 WIB

jpnn.com, PEKANBARU - Perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-57 tingkat Kota Pekanbaru bergulir.

Pembukaan dilakukan pada Minggu 2 November 2025.

Gegap gempita mewarnai pelaksanaan MTQ sudah dapat dirasakan saat pawai taaruf yang digelar di areal Car Free Day (CFD) pagi tadi.

Ada sekitar 30 ribu peserta yang turut berpartisipasi dalam pawai tersebut.

Jumlah ini terdiri dari peserta dan perwakilan peserta sebanyak 15 ribu orang.

Sisanya berasal dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi remaja masjid, forum ibu-ibu cinta pengajian Pekanbaru (For Cintaku) dan dari perkumpulan masjid lainnya.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho yang hadir dalam acara pawai mengaku sangat senang menyaksikan peserta yang sangat bersemangat.

"Tadi sekitar 30 ribu peserta pawai di areal CFD. Berasal dari perwakilan 83 kelurahan, kemudian ada perwakilan dari OPD, dan organisasi, For Cintaku, remaja masjid dan lain sebagainya," ungkap Wako Agung.