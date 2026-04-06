Pecah! Rupiah Tembus Rp 17.035 Per USD

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Senin melemah 55 poin atau 0,32 persen menjadi Rp 17.035 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp 16.980 per USD.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak melemah ke level Rp 17.037 per USD dari sebelumnya Rp 17.015 per USD.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan ini seiring fokus investor pada tenggat waktu ancaman Presiden AS Donald Trump terhadap Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz.

"Presiden Trump pada Minggu (5/4) memperingatkan bahwa Iran harus membuka kembali Selat Hormuz paling lambat hari Selasa (7/4/2026), menunjukkan bahwa tenggat waktu pukul 8 malam waktu bagian timur telah ditetapkan untuk lalu lintas kapal tanker agar dapat kembali beroperasi melalui jalur air strategis tersebut,” ucapnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Di platform Truth Social, Trump mengancam akan menyerang pembangkit listrik dan jembatan di Iran apabila tak membuka Selat Hormuz.

Namun, Juru Bicara Presiden Iran Seyyed Mohammad Mehdi Tabatabaei mengatakan transit melalui selat tersebut hanya dapat dilanjutkan jika sebagian pendapatan dialokasikan untuk mengompensasi Iran atas kerusakan terkait perang.

Ancaman tersebut menghidupkan kembali kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut di Teluk, selagi pengiriman barang tetap sangat terbatas selama beberapa pekan terakhir.

"Meningkatnya kembali harga minyak mentah juga memperkuat kekhawatiran inflasi bagi pasar keuangan, dengan biaya energi yang lebih tinggi diperkirakan akan menekan sektor transportasi, manufaktur, dan konsumen secara global jika Selat tetap diblokir," ujar Ibrahim.(antara/jpnn)