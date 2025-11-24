Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Basket

Pecahkan Rekor Baru Jumlah Penonton, Final DBL Jakarta 2025 Kalahkan Piala Dunia Basket & Futsal

Senin, 24 November 2025 – 02:00 WIB
Ilustrasi pertandingan final DBL Jakarta 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (21/11). Foto: Dokumentasi DBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Partai final DBL Jakarta 2025 memecahkan rekor penonton terbanyak pada event yang diselenggarakan di Indonesia Arena.

Tercatat 15.729 penonton datang langsung memenuhi stadion yang berkapasitas penuh 16.250 kursi itu.

Jumlah tersebut meningkat sejatinya dari tahun sebelumnya yang sempat menembus 14.517 penonton.

Angka tersebut sejatinya mengalami peningkatan yang drastis setelah di edisi pertama digelar pada 2023 menyentuh 12.107 orang. 

Penonton di Indonesia Arena sempat membuat rekor saat pertandingan futsal persahabatan antara Indonesia melawan Australia pada awal November silam.

Saat itu jumlah penonton yang menyaksikan langsung kemenangan 3-1 Timnas futsal Indonesia melawan Australia mencapai 15.337 penggemar.

Jumlah tersebut mematahkan rekor sebelumnya yang pernah dicapai di pertandingan FIBA World Cup 2023 antara Kanada menghadapi Spanyol yang jumlahnya 13.146 penonton.

Penggemar sangat menantikan pertandingan final DBL Jakarta 2025 di Indonesia Arena mengingat mempertemukan dua tim terbaik di ibu kota.

Partai final DBL Jakarta 2025 memecahkan rekor penonton terbanyak pada event yang diselenggarakan di Indonesia Arena, Jumat (21/11)

