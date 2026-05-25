Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Modifikasi

Pecahkan Rekor, Kontes Modifikasi Mix Matic Day 2026 Diserbu Ratusan Peserta

Senin, 25 Mei 2026 – 20:14 WIB
Pecahkan Rekor, Kontes Modifikasi Mix Matic Day 2026 Diserbu Ratusan Peserta - JPNN.COM
Ajang modifikasi skuter matik Mix Matic Day 2026 sukses dinobatkan sebagai kontes motor matik terbanyak di Indonesia. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ajang kontes modifikasi skuter matik Mix Matic Day 2026 secara resmi digelar di One Belpark Mall, Pondok Labu, Jakarta Selatan pada Minggu (24/5).

Event yang memasuki tahun ketiga itu sukses dinobatkan sebagai ajang kontes motor matik terbesar dengan jumlah peserta terbanyak di Indonesia saat ini.

Tercatat sebanyak 248 unit motor matik hasil modifikasi kelas tinggi ikut serta memadati area pameran.

Baca Juga:

Angka itu memecahkan rekor internal sekaligus menegaskan posisi Mix Matic Day sebagai barometer utama tren modifikasi skutik nasional.

Founder Mix Matic Day, Yogi Indradi mengungkapkan ajang ini menjadi pertemuan bagi para penggemar motor matik di Indonesia.

Event ini hadir sebagai ajang dalam bertukar pengalaman dan belajar bagi para penggemar modifikasi motor matik.

Baca Juga:

"Melalui event ini kami berharap bisa menjadikan para peserta menjadi lebih baik lagi kedepannya," ujar Yogi Indradi dalam siaran persnya, Senin (25/5).

Pecahkan Rekor, Kontes Modifikasi Mix Matic Day 2026 Diserbu Ratusan Peserta

Ajang modifikasi skuter matik Mix Matic Day 2026 sukses dinobatkan sebagai kontes motor matik terbanyak di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mix Matic Day 2026  Kontes modifikasi  Yamaha NMAX  Modifikasi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp