Pecahkan Rekor, Polisi Australia Menyita 2,7 Ton Kokain di Sydney

Sebanyak 2,7 ton kokain, dengan perkiraan bernilai AU$816 juta, disita di sebuah properti di kawasan Greater Western Sydney.

Kepolisian Federal Australia (AFP) menemukan kokain tersebut di Londonderry, Jumat kemarin (19/06).

Narkoba tersebut disembunyikan di dalam tiga kontainer pengiriman yang diletakkan di bunker bawah tanah yang disamarkan seolah-olah lantai.

Ini menjadi penyitaan kokain terbesar dalam sejarah Australia, yang setara dengan tiga juta kali perdagangan di jalanan.

Polisi akan mendakwa dua pria berusia 20-an, yang sebelumnya mencoba menghindari polisi sampai akhirnya ditangkap di tempat kejadian. Mereka akan didakwa dengan kepemilikan narkoba dalam jumlah komersial.

Sabtu kemarin (20/06), mereka hadir di pengadilan New South Wales, kemudian ditahan dan dijadwalkan kembali menjalani pengadilan pada bulan Agustus.

Dugaan dilakukan kelompok kejahatan terorganisir

Polisi menduga kokain yang disita di Londonderry diimpor ke Australia di dekat Midge Point di Queensland Utara, kemudian diangkut ke Sydney atas perintah kelompok kejahatan terorganisir di Sydney, meskipun polisi belum mengidentifikasi kelompok mana.

Penyitaan ini menjadi bagian dari investigasi gabungan selama sebulan oleh AFP dan Kepolisian Queensland, yang dipicu ketika petugas setempat yang menangani kebakaran truk di dermaga perahu Midge Point melihat 40 kilogram kokain mengambang di air.