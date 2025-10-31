Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pecat Igor Tudor, Juventus Tunjuk Luciano Spalletti Sebagai Pelatih Baru

Jumat, 31 Oktober 2025 – 04:50 WIB
Pecat Igor Tudor, Juventus Tunjuk Luciano Spalletti Sebagai Pelatih Baru - JPNN.COM
Luciano Spalletti. Foto: Inter.it

jpnn.com, JAKARTA - Juventus memecat Igor Tudor setelah mantan pemain mereka itu gagal membawa klub Turin membuka musim 2025/2026 dengan hasil-hasil positif.

Tak menunggu lama, Bianconerri menunjuk Luciano Spalletti sebagai pelatih baru mereka.

“Luciano Spalletti adalah pelatih baru Juventus: pelatih asal Toscana itu telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2026,” kata Juve dalam lamannya, Jumat (31/10).

Baca Juga:

Pria kelahiran 1959 di Provinsi Firenze itu memulai karier kepelatihannya 30 tahun silam setelah menjadi pesepak bola profesional.

Klub pertama yang dilatih Spalletti adalah Empoli.

Klub asal Toscana itu dibawanya menjuarai Piala Italia Serie C dan perlahan membuka jalan untuk melatih klub-klub strata teratas Italia.

Baca Juga:

Puncak pengakuan terhadap Spalletti terjadi bersama Udinese pada awal 2000-an saat membawa Udinese lolos ke kompetisi Eropa selama tiga musim berturut-turut.

Pada musim 2004/2005 membawa klub tersebut lolos ke Liga Champions.

Juventus resmi menunjuk Luciano Spalletti sebagai pelatih baru mereka, setelah memecat Igor Tudor.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Juventus  Igor Tudor  Luciano Spalletti  Inter Milan 
BERITA JUVENTUS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp