Pecat Igor Tudor, Juventus Tunjuk Luciano Spalletti Sebagai Pelatih Baru

Jumat, 31 Oktober 2025 – 04:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Juventus memecat Igor Tudor setelah mantan pemain mereka itu gagal membawa klub Turin membuka musim 2025/2026 dengan hasil-hasil positif.

Tak menunggu lama, Bianconerri menunjuk Luciano Spalletti sebagai pelatih baru mereka.

“Luciano Spalletti adalah pelatih baru Juventus: pelatih asal Toscana itu telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2026,” kata Juve dalam lamannya, Jumat (31/10).

Pria kelahiran 1959 di Provinsi Firenze itu memulai karier kepelatihannya 30 tahun silam setelah menjadi pesepak bola profesional.

Klub pertama yang dilatih Spalletti adalah Empoli.

Klub asal Toscana itu dibawanya menjuarai Piala Italia Serie C dan perlahan membuka jalan untuk melatih klub-klub strata teratas Italia.

Puncak pengakuan terhadap Spalletti terjadi bersama Udinese pada awal 2000-an saat membawa Udinese lolos ke kompetisi Eropa selama tiga musim berturut-turut.

Pada musim 2004/2005 membawa klub tersebut lolos ke Liga Champions.