Pecco Finis Pertama di Sprint MotoGP Jepang

Sabtu, 27 September 2025 – 13:44 WIB

jpnn.com - MOTEGI – Francesco Bagnaia memenangi Sprint MotoGP Jepang di Sirkuit Motegi, Sabtu (27/9) siang WIB.

Pecco -panggilan Bagnaia, tampil keren dalam 12 lap sprint.

Setelah memecahkan rekor lap dan memastikan pole position pada kualifikasi, Pecco start dengan sempurna.

Tak ada kendala, melaju sendirian di depan.

Persaingan sengit terjadi di belakang Pecco, yang melibatkan Joan Mir, Marc Marquez, dan Pedro Acosta.

Marc Marquez yang sempat berada di posisi ke-4, berjuang keras menyalip Joan Mir dan akhirnya Pedro Acosta.

Pecco finis pertama, Marc Marquez kedua, dan Pedro Acosta di urutan ketiga. Itu kemenangan pertama Pecco pada sprint musim ini.

"Terima kasih untuk semua kru, yang memperbaiki semua kekurangan," kata Pedro Acosta kepada awak MotoGP seusai sprint.