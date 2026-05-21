Pedagang Asongan Tewas Diduga Terjepit Kendaraan di Gilimanuk

jpnn.com - DENPASAR - Pedagang asongan berinisial Syt (33) tewas diduga akibat terjepit kendaraan di dalam kapal yang tengah melakukan proses bongkar muat di dermaga Landing Craft Machine (LCM) Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gusti Kade Alit Murdiasa mengatakan peristiwa yang menimpa warga Dusun/Banjar Penginuman, Kelurahan Gilimanuk, itu terjadi sekitar pukul 03.20 WITA di Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya 5888.

"Berdasarkan keterangan anak buah kapal, korban ditemukan tergeletak di belakang truk boks," kata Gusti Kade Alit Murdiasa di Jembrana, Bali, Kamis (21/5).

Lalu, kata dia, petugas membawa pedagang asongan ini ke Puskesmas Rawat Inap di Gilimanuk menggunakan ambulans.

Namun, nyawa korban tidak bisa diselamatkan.

"Yang bersangkutan meninggal dunia karena luka berat akibat terjepit kendaraan,” ujarnya.

Dia mengimbau penumpang maupun pedagang untuk berhati-hati saat berada di geladak kapal yang memuat kendaraan.

Belakangan cuaca kurang baik sering terjadi di Selat Bali yang menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk dengan Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Unggahan di media sosial oleh penumpang kapal, ombak besar menyebabkan kendaraan di dalam kapal oleng cukup keras.