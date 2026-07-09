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JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Pedagang Online yang Menjual Produk Lokal Bakal dapat Diskon 50%

Kamis, 09 Juli 2026 – 06:35 WIB
Pedagang Online yang Menjual Produk Lokal Bakal dapat Diskon 50% - JPNN.COM
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menargetkan per Agustus 2026, pedagang kecil yang menjual produk lokal di marketplace mendapatkan diskon. Ilustrator: Ardissa Barack/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menargetkan per Agustus 2026, pedagang kecil yang menjual produk lokal di marketplace bisa mendapatkan diskon 50 persen.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan saat ini pemerintah tengah menyelesaikan kesiapan teknis bersama penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) agar kebijakan tersebut dapat diterapkan.

Menurut dia, pemerintah saat ini tengah mengintegrasikan sistem Kementerian UMKM dengan platform digital, sehingga pemberian potongan biaya layanan dapat dilakukan secara otomatis.

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"Mungkin per 1 Agustus sudah bisa dijalankan," kata Temmy di Jakarta, Rabu (8/7).

Temmy menjelaskan besaran biaya layanan yang dikenakan marketplace kepada penjual saat ini bervariasi, berkisar antara 10 persen hingga 18 persen, di luar biaya promosi atau iklan.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mewajibkan marketplace memberikan diskon sebesar 50 persen atas biaya layanan bagi pelaku UMKM yang memenuhi kriteria.

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Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026.

Selain implementasi potongan biaya layanan, pemerintah juga tengah menyusun standar kemitraan berbasis digital antara marketplace dan penjual.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menargetkan per Agustus 2026, pedagang kecil yang menjual produk lokal di marketplace mendapatkan diskon

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TAGS   diskon  UMKM  pedagang online  Marketplace 
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