Pedagang Pasar Barito Akhirnya Digusur, Lihat

jpnn.com - Aparatur Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) akhirnya menggusur kios pedagang Pasar Barito untuk membangun Taman Bendera Pusaka.

"Pukul 07.30 WIB, pembina apel dalam rangka penertiban di Taman Ayodya dan dipimpin Wali Kota Jakarta Selatan," demikian kutipan Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan, Mukhlisin di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Berdasarkan keterangan di lokasi, penertiban alias penggusuran sudah dilakukan sejak pukul 05.00 WIB di sekitar Jalan Barito 1.

Sejumlah personel dikerahkan dari tiga unsur mulai dari Satpol PP, Polres Metro Jakarta Selatan dan TNI.

Jalan di perempatan bundaran Barito ditutup oleh Kepolisian dan mengalihkan pengendara bermotor ke arus lalu lintas lainnya.

Hingga pukul 07.00 WIB, kios pedagang Barito telah rata dengan tanah setelah dirobohkan menggunakan ekskavator.

Dari arah Jalan Kyai Maja, para pedagang yang tergusur berteriak dan mendesak mundur para petugas gabungan.

Kemudian, mereka berjalan mengelilingi Taman Ayodya dan memilih duduk di tengah jalan tepatnya perempatan yang menuju Jalan Gandaria Tengah III dan Jalan Melawai Raya.